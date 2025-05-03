KADES Uygulaması, Karacasu'da Üniversite Öğrencilerine Tanıtıldı

KADES Uygulaması, Karacasu'da Üniversite Öğrencilerine Tanıtıldı
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Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, gençlerin şiddete karşı farkındalığını artırmak amacıyla üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verdi.

Aydın'ın Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri üniversite öğrencilerini Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Karacasu'da gençlerin şiddete karşı farkındalıklarının artırılması ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi amacıyla İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Polis ekipleri üniversite öğrencilerine KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, KADES uygulamasının amacı, nasıl kullanılacağı ve kadınların acil durumlarda bu uygulama aracılığıyla kolluk kuvvetlerine nasıl ulaşabileceği öğrencilere aktarıldı. Bilgilendirme sunumunun ardından öğrencilere KADES uygulamasına ilişkin broşürler dağıtıldı. Karacasu İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, bu tür eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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