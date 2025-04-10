Kabristan karşısı şenlik tepkisi

Kayseri'de şehir mezarlığının karşısında açılan ve sürekli müzik yayınlarının yapıldığı Hatay- Gaziantep Gastronomi Yemek Şenliği'ne esnaflar tepki gösterdi. Esnaf Cuma Tan, şenliğe katılan esnafların Kayseri esnafı olduğunu söyleyerek, "Kayseri'de yer mi yoktu da mezarlığın karşısına böyle bir yer tahsis edildi" dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde şehrin mezarlığının karşısına kurulan alana açılan Hatay-Gaziantep Gastronomi Yemek Şenliği tepkileri beraberinde getirdi. Mezarlığın karşısında sürekli müzik yayınları yapılırken, asılan pankartlarda konserlerin verileceği, komedi programlarının yapılacağı ve sıra gecelerinin düzenleneceği duyurulurken, bu durum esnafların tepkisini çekti. Asfalt olmayan, toprak alana açılan ve hijyenik olmayan ortamın bulunduğu gözlenen şenlikte vatandaşların binmesi için getirilen midilli cinsi atların ve develerin alana yakın yerde olması da dikkatlerden kaçmadı.

Esnaflar tepki gösterdi

Şenliğe Kayserili vatandaşlardan ve esnaflardan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Esnaflardan Cuma Tan, "Şenliğin kurulduğu yer makul bir yer değil. Ne sattıklarını öğrenmek için bizde merakımızdan gittik. Mezarlığın karşısına böyle bir yer yapılmış. Son ses müzik dinletiliyor. Konser verilecekmiş ama iptal edilmiş. Bunlar çok hoş değil. Kayseri'de yer mi yoktu da mezarlığın karşısına böyle bir yer tahsis edildi. Daha önce fuarlar Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılıyordu. Biz bu durumdan rahatsızız. Halkımızda bunlara aldanıyor. Bizde bu sektörün içerisindeyiz. En pahalı markette bile fiyatlar daha uygun. Bizimkilerden oradaki fiyatlardan çok çok uygun. Bizim 300 TL'ye sattığımız malı 600-650'ye satıldığının etiketini gördük. Oradakilerin çoğu da bizim Kayseri'nin esnafı. İnsanları aldatarak ticaret yapmaya ve para kazanmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ