Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Japonya'nın Shimane eyaletinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Tottori, Okayama ve Hiroshima'da da hissedildi ancak tsunami riski olmadığı bildirildi. İlk veriler can kaybı olmadığını gösteriyor.

Japonya'da merkez üssü Shimane eyaleti olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgilere göre, merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu olan deprem yerel saatle 10: 18'de 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Shimane'nin yanı sıra Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı. Deprem sonrasında büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde anormallik tespit edilmediği bildirildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
