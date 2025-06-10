Japonya, Çin'in Pasifik Okyanusu'ndaki Askeri Faaliyetlerini Gözlemliyor

Japonya, Çin'in Pasifik Okyanusu'ndaki Askeri Faaliyetlerini Gözlemliyor
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Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Çin'e ait 2 uçak gemisinin Pasifik Okyanusu'nda eş zamanlı operasyonlar yürüttüğünü açıkladı. Japonya, Çin ile iletişimde olduklarını belirtirken, gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Çin'e ait 2 uçak gemisinin ilk kez Pasifik Okyanusu'nda eş zamanlı operasyonlar yürüttüğünü açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Çin'e ait 2 uçak gemisinin ilk kez Pasifik Okyanusu'nda eş zamanlı operasyonlar yürüttüğünü açıkladı. Çin'in Japonya Büyükelçiliği aracılığıyla Pekin yönetimi ile iletişime geçtiklerini kaydeden Iwaya, gerektiği takdirde "uygun adımların" atılacağını vurguladı. Iwaya, buna rağmen Çin'i söz konusu operasyonları nedeniyle kınamaktan kaçındı.

Çin'e ait uçak gemileri Japon adaları yakınlarında görülmüştü

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait Liaoning ve Shandong uçak gemilerinin Cumartesi günü Pasifik Okyanusu'ndaki uzak Japon adaları yakınlarında iki ayrı noktada faaliyetlerde bulunduğu bildirilmişti. Liaoning'in Japonya'nın en doğusundaki Minamitori Adası yakınlarında, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin içinde gözlemlendiği kaydedilirken, bunun bir Çin uçak gemisinin bu sularda doğrulanmış ilk seferi olduğu aktarılmıştı. Shandong'un ise beraberindeki 4 savaş gemisiyle birlikte Okinawa eyaletine bağlı Miyako Adası'nın 550 kilometre güneydoğusundaki sularda seyrettiği ifade edilmişti. Shandong'un son olarak dün Tokyo'nun yaklaşık bin 700 km güneyinde, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan Okinotori Adası'nın kuzeyinde savaş uçakları ve helikopterleriyle iniş- kalkış tatbikatları gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Çin askeri faaliyetlerinin meşru olduğunu savunmuştu

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise dün yaptığı açıklamada gözetim ve uyarı faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, Tokyo yönetiminin son gelişmelerle ilgili tutumunu Pekin'e ilettiğini ifade etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian da Çin'in askeri faaliyetlerinin "uluslararası hukuk ve uygulamalarla tamamen uyumlu" olduğunu savunarak, "Ulusal savunma politikamız doğası gereği savunma odaklıdır. Japonya'nın bu faaliyetleri nesnel ve rasyonel bir şekilde değerlendirmesini umuyoruz" açıklamasında bulunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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