Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır arkeolojik kazılar yürüten Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, Kırşehir'de hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazılarını 1985 yılından bu yana yürüten Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, Kaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 1949 doğumlu Omura, 1972 yılında öğrenci olarak geldiği Türkiye'de uzun yıllar boyunca önemli arkeolojik çalışmalara imza attı. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı olan Omura; özellikle Kaman Kalehöyük kazılarıyla tanınıyordu. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra Türk kültürüne olan ilgisi ve saygısıyla da bilinen Omura, 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı, Japonya tarafından ise Yükselen Güneş Nişanı ile ödüllendirilmişti.

Omura, son olarak Aralık ayında Türkiye - Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Akishino'ya Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile Japon Bahçesi'ni gezdirmişti. - KIRŞEHİR