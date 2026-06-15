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Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılı Samsun'da kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılı Samsun'da kutlandı
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü, Samsun'da Onur Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tarihçe okuması yapıldı, ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü, Samsun'da düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 187. yılı dolayısıyla Onur Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar tarafından çelenk sunumunun ardından Jandarma İkmal Üsteğmen Furkan Ardanuç tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi okundu. Akabinde konuşan Jandarma Albay Özkan Güneş, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını belirterek, Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma; üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır. Kahramanca, canı pahasına zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele eden Jandarma Teşkilatımız, tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

Anıttaki törenin ardından program, Kıranköy ve Asri Mezarlığı Şehitliği'nde devam etti. Şehitlikte gerçekleştirilen anmada Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Anıttaki programa ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Emniyet Müdür Yardımcı Ekrem Koçak, Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı ve kolluk kuvvetleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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