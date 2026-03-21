Jandarmadan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Jandarmadan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlerin kabirleri ve aileleri ile gazileri ziyaret ederek bayram sevincini paylaştı. Ziyaretlerde, şehit ailelerine ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimiz başta olmak üzere, gazilerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı en içten dileklerle kutlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Osimhen kötü haberi verdi
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho'nun çocuğu mu?

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor: 2000 yılında...
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler