Jandarmadan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlerin kabirleri ve aileleri ile gazileri ziyaret ederek bayram sevincini paylaştı. Ziyaretlerde, şehit ailelerine ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimiz başta olmak üzere, gazilerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı en içten dileklerle kutlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

