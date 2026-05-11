Jandarmadan şehit ve fedakar annelere yürek ısıtan dokunuş

Bilecik'te jandarma ekipleri, Anneler Günü ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla şehit anneleri ile özel ihtiyaçlı çocuğu bulunan annelerin yüzünü güldürdü.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen program kapsamında, 7 şehit annesi ve ailesi ile 12 özel ihtiyaçlı çocuk annesi ve 13 özel ihtiyaçlı çocukla bir araya gelindi. Anneler Günü ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen buluşmalarda ailelerin bayramları kutlanırken, devletin ve jandarma teşkilatının her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda annelere moral ve motivasyon sağlandı.

Öte yandan, programa 1 subay, 9 astsubay ve 12 jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 22 personel katıldı. - BİLECİK

