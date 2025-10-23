Jandarmadan şehit annesine vefa

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozdoğan Kemer Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, Çamlıdere Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Öğretmen Musa Sarısaç'ın annesi Selver Sarısaç'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında şehit öğretmenin kabrinin bakımı yapılırken, yıpranan Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi. Jandarma personeli, ziyarette şehit öğretmeni rahmetle anarak, annesi Selver Sarısaç'a her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şehit annesinin istek ve ihtiyaçları da dinlenirken, jandarma ekipleri vefa duygusunu bir kez daha gösterdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve onların emaneti olan vatan için aynı azimle görev yaptıklarını vurguladı. - AYDIN