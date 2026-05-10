Haberler

Jandarmadan şehit annelerine anneler gününde anlamlı ziyaret

Jandarmadan şehit annelerine anneler gününde anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında şehit anneleri ve eşlerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Jandarma personeli, ziyaret ettikleri şehit ailelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit aileleri kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu özel günde yapılan ziyaretlerde, şehitlerimizin fedakarlıklarının milletimizin bağımsızlığı ve birliği için taşıdığı önem bir kez daha vurgulanmıştır. Şehit anneleri ve eşleriyle yapılan samimi sohbetlerde, devletimizin ve milletimizin her zaman yanlarında olduğu ifade edilmiştir. Annelerimiz; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, hayatını çocuklarının geleceği için harcayan en değerli varlıklarımızdır. Onların fedakarlıkları, toplumumuzun en sağlam temellerinden birini oluşturmaktadır. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı olarak; başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!