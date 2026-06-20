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Manisa'da Jandarmadan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

Manisa'da Jandarmadan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehadetlerinin yıl dönümünde şehitler Ahmet Şılak ve Ali Suyabatmaz'ın ailelerini ziyaret ederek, şehitler için dualar etti ve saygı duruşunda bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehadetlerinin yıl dönümünde şehitler Ahmet Şılak ve Ali Suyabatmaz'ın ailelerini ziyaret ederek, aziz şehitleri dualarla ve saygıyla andı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehadetlerinin yıl dönümü dolayısıyla Kızılçukur Mahallesi'nde şehit Ahmet Şılak'ın, Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde ise şehit Ali Suyabatmaz'ın ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen jandarma personeli, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Ekipler daha sonra şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti, aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyaret, şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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