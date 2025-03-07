Jandarmadan Kaymakam Doğru'ya Kadınlar Günü Ziyareti
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakam Sultan Doğru'ya çiçek takdim ederek kutlama yaptı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri Kaymakam Sultan Doğru'ya çiçek takdim ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Germencik Kaymakamı Sayın Sultan Doğru'yu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Doğru'ya çiçek takdim edilerek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı. Kaymakam Doğru, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'na ince davranışından dolayı teşekkür etti. - AYDIN