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Jandarmadan güvenli tarım eğitimi ve reflektör dağıtımı

Jandarmadan güvenli tarım eğitimi ve reflektör dağıtımı
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Gaziantep’te jandarma ekiplerince 260 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi verilerek reflektör dağıtımı yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 260 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi verilerek reflektör dağıtımı yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araçlar ve traktörlerin karayollarında güvenli şekilde seyretmesini sağlamak, görünürlüğü artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirme faaliyeti icra etti. Ekipler, faaliyet çerçevesinde Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde 260 traktör sürücüsüne sarı ikaz lambası kullanımının önemi, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektörler ile ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Çerçeve) sisteminin can güvenliğine katkısı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eğitimin ardından reflektörü bulunmayan traktör römorkları için reflektör dağıtımı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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