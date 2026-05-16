Kütahya'da jandarmadan anlamlı ziyaret

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Kütahya'da bulunan "Bi'Tebessüm Down Cafe"yi ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette engelli bireylerle yakından ilgilenen jandarma personeli, sohbet ederek çeşitli etkinliklere katıldı. Samimi görüntülerin oluştuğu programda, özel bireylerin mutluluğu dikkat çekti.

Jandarma ekipleri, toplumun her kesimiyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer almalarının önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA

