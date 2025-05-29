Jandarmadan 'Bir Kural Bir Ömür' Uygulaması ile Trafik Güvenliği Artırılıyor

Jandarmadan 'Bir Kural Bir Ömür' Uygulaması ile Trafik Güvenliği Artırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, 'Bir Kural, Bir Ömür' mottosuyla trafik güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor. Sürücülere trafik kurallarının önemi anlatılarak, sıfır can kaybı hedefleniyor.

Jandarmadan "Bir Kural Bir Ömür" uygulaması

ARDAHAN - Ardahan il Jandarma komutanlığı ekipleri, sürücülere trafik kurallarını anlattı.

Trafikte "sıfır can kaybı" hedefiyle yola çıkan Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla kent genelinde bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Çamlıçatak uygulama noktasında kapsamlı bir bilgilendirme ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlara trafik kurallarının önemi anlatıldı, sahada denetimler yapıldı.

Trafikte "sıfır can kaybı" hedefiyle sürdürülen bu uygulamalarla birlikte, hem şehir merkezi hem de kırsal bölgelerdeki sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Jandarma ekipleri, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet, alkollü araç kullanımı ve yaya önceliği gibi konulara dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Yerel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna sürpriz yanıt
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.