Jandarmadan 'Bir Kural Bir Ömür' Uygulaması ile Trafik Güvenliği Artırılıyor

Jandarmadan "Bir Kural Bir Ömür" uygulaması

ARDAHAN - Ardahan il Jandarma komutanlığı ekipleri, sürücülere trafik kurallarını anlattı.

Trafikte "sıfır can kaybı" hedefiyle yola çıkan Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla kent genelinde bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Çamlıçatak uygulama noktasında kapsamlı bir bilgilendirme ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlara trafik kurallarının önemi anlatıldı, sahada denetimler yapıldı.

Trafikte "sıfır can kaybı" hedefiyle sürdürülen bu uygulamalarla birlikte, hem şehir merkezi hem de kırsal bölgelerdeki sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Jandarma ekipleri, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet, alkollü araç kullanımı ve yaya önceliği gibi konulara dikkat çekti.