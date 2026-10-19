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Jandarmadan 361 traktör sürücüsüne ’güvenli tarım, güvenli trafik’ eğitimi

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Jandarmadan 361 traktör sürücüsüne ’güvenli tarım, güvenli trafik’ eğitimi
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Gaziantep’te jandarma ekiplerince 361 traktör sürücüsüne ’güvenli tarım, güvenli trafik’ eğitimi verilerek 722 adet reflektör dağıtımı yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 361 traktör sürücüsüne 'güvenli tarım, güvenli trafik' eğitimi verilerek 722 adet reflektör dağıtımı yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araçlar ile traktörlerin karayollarında güvenli şekilde seyretmesini sağlamak, görünürlüğü artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla çok sayıda faaliyet icra etti. Eylül ayı içerisinde Şahinbey, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Oğuzeli, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Faaliyet kapsamında 361 traktör sürücüsüne sarı ikaz lambası kullanımının önemi, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektörler ile ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Çerçeve) sisteminin can güvenliğine katkısı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme faaliyeti sonrası reflektör bulunmayan traktör römorklarına 722 adet reflektör dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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