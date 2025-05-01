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Jandarmadan 1 Mayıs'ta Tarla Kadınlarına Ziyaret

Jandarmadan 1 Mayıs'ta Tarla Kadınlarına Ziyaret
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Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve emeklerine saygı gösterdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeller tarlada çalışan kadınların emek ve dayanışma günlerini kutladı.

Vezirköprü Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personelleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Vezirköprü ilçesine bağlı Oruç Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, kadınların bayramını kutlayarak günün anlam ve önemine dikkat çekti.

Kadınlarla sohbet eden ve onların emeklerine duydukları saygıyı ifade eden jandarma personeli, bu özel günde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kadınlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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