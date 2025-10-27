Haberler

Jandarma Tuğgeneral Selami Akşit Son Yolculuğuna Uğurlandı


Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, memleketi Konya'nın Ereğli içesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma KOM Daire Başkanı Akşit için Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine gönderildi. Tuğgeneral Selami Akşit için Ereğli Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Tuğgeneral Akşit'in cenazesi törenle Abidder Dede Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Cenaze namazına, Tuğgeneral Selami Akşit'in ailesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
