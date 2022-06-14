Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Vali Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret etti. Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Vali Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret etti. Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, beraberindeki komutan yardımcıları ile birlikte Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Jandarma teşkilatı mensuplarının bu özel gününü kutlayan Vali Balcı, kendilerine kazasız belasız hayırlı görevler diledi. - VAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Hüseyin Bekmez Jandarma Balcı Van Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.