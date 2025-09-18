Haberler

Jandarma şehit ailelerini unutmadı
Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan şehit ailelerini unutmayan jandarma ekipleri, her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca, Şehit J. Ord. Asb. Kd. Çvş Ahmet Tunç, J. Çvş. Ali İhsan Uzun, J. Er Turan Yaman, J. Er Erkan Duran'ın aileleri ziyaret edildi. Ziyaret sırasında şehitler yad edilirken, şehit ailelerinin ihtiyaç ve istekleri soruldu. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunun vurgulandığı ziyaretler ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin fedakarlığını ve ideallerini asla unutmayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
