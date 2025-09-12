Haberler

Jandarma Personeline Mera Kanunu Bilgilendirmesi

Jandarma Personeline Mera Kanunu Bilgilendirmesi
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 'Mera Kanunu' uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitimde meraların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yasal sorumluluklar üzerine bilgiler verildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 'Mera Kanunu' uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Tosun ve teknik ekiplerce gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, jandarma personeline 'Mera Kanunu' kapsamında meraların korunması, sürdürülebilir kullanımı konularında bilgiler verildi.

Eğitimde, meraların kamu yararına tahsis edilmesi, otlatma, arazi kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve sahada karşılaşılabilecek uygulama örnekleri anlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
