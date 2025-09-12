Jandarma Personeline Mera Kanunu Bilgilendirmesi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 'Mera Kanunu' uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Tosun ve teknik ekiplerce gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, jandarma personeline 'Mera Kanunu' kapsamında meraların korunması, sürdürülebilir kullanımı konularında bilgiler verildi.

Eğitimde, meraların kamu yararına tahsis edilmesi, otlatma, arazi kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve sahada karşılaşılabilecek uygulama örnekleri anlatıldı. - BAYBURT