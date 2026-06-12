Haberler

Sinop jandarmasından anlamlı destek

Sinop jandarmasından anlamlı destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren jandarma personeli, toplumsal dayanışmaya katkı sağladı.

Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay ekipleri tarafından kurulan bağış noktasında gönüllü olarak kan veren jandarma personeli, toplumsal dayanışmaya katkı sundu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, vatandaşların da düzenli kan bağışında bulunmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen bağışlarla ihtiyaç sahiplerine umut olunması hedeflenirken, jandarma personeli sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek örnek bir davranış sergiledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek

Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar...
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu