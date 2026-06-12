Sinop jandarmasından anlamlı destek
Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren jandarma personeli, toplumsal dayanışmaya katkı sağladı.
Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay ekipleri tarafından kurulan bağış noktasında gönüllü olarak kan veren jandarma personeli, toplumsal dayanışmaya katkı sundu.
Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, vatandaşların da düzenli kan bağışında bulunmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen bağışlarla ihtiyaç sahiplerine umut olunması hedeflenirken, jandarma personeli sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek örnek bir davranış sergiledi. - SİNOP