Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama

Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti
İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da

4 yıl hapis, siyasi yasak! İmamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Jandarma, Özel Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı

Jandarma, Özel Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel öğrencinin doğum günü jandarma tarafından kutlanarak unutulmaz bir an yaşatıldı. Neslinisa'nın hayalini gerçekleştiren jandarma, kutlama sonrası ona hediyeler de verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel öğrencinin hayali olan doğum günü kutlaması jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Tarsus'ta ikamet eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinden Neslinisa, doğum gününü jandarma personeli ile kutlamak istedi. İsteğinin ailesi ve öğretmenleri tarafından Jandarma Komutanlığına iletilmesi üzerine Neslinisa için doğum günü kutlaması organize edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleşen kutlamada, pastanın kesilmesinin ardından Jandarma Komutanlığını gezen Neslinisa, daha sonra Jandarma Asayiş aracına bindi. Jandarma personeli de Neslinisa'ya doğum günü hediyesi verdi.

Neslinisa ve ailesi, özel ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, jandarma personeline teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi
img

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda
img

Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.