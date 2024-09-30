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Jandarma, Öğrencileri Bilgilendirdi

Jandarma, Öğrencileri Bilgilendirdi
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, Akçaova Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere, erken yaşta evlilik, KADES uygulaması, siber zorbalık ve deprem güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri öğrencileri çeşitli konular hakkında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Çine Akçaova Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 70 öğrenci ve 9 öğretmene 'Bir Derste Jandarmadan' faaliyeti kapsamında erken yaşta ve zorla evlilikler, KADES uygulaması, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı, depremin tanımı ve alınabilecek tedbirler konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Jandarma hakkında tanıtıcı bilgilerin verildiği etkinlikte, durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla KADES Uygulaması ve siber zorbalık afişleri okul panosuna asılarak broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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