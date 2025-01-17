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Jandarma Öğrencilere Suçtan Korunma Eğitimi Verdi

Jandarma Öğrencilere Suçtan Korunma Eğitimi Verdi
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki 100 öğrenciye 'suçtan korunma ve kişisel güvenlik' konularında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere 'suçtan korunma ve kişisel güvenlik' konularında bilgilendirdi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencileri bilgilendiren jandarma ekipleri son olarak Yenipazarlı öğrenciler ile bir araya geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören 100 öğrenciye 'Bir ders de jandarmadan' faaliyeti kapsamında 'suçtan korunma ve kişisel güvenlik' konularında bilgilendirme yapılarak jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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