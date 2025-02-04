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Jandarma, Öğrencilere Güvenlik Bilgisi Verdi

Jandarma, Öğrencilere Güvenlik Bilgisi Verdi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri, Bıyıklı İlkokulu'nda öğrencilere jandarmayı tanıtarak güvenlik konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte öğrencilere hediyeler verildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek jandarmayı tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Bıyıklı İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle buluşarak 'jandarma ile okulumda güvendeyim' sloganı ile çalışmalar gerçekleştiren ekipler jandarma hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarmanın sorumluluk alanları ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendiren ekipler, program sonunda kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Öğrencilere jandarma şapkası ve Türk Bayrağı hediye eden ekiplere öğretmen ve okul idarecileri teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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