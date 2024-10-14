Üye Girişi
Haberler

Jandarma, Öğrencilere Eğitim Verdi

Jandarma, Öğrencilere Eğitim Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'de Kadıköy Abdülhamit Han MTAL'de jandarma tarafından öğrencilere erken yaşta evlilik, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kadıköy Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve eğitim gören öğrencilere jandarma tarafından çeşitli konularda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, SİBER Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Efeler Kadıköy Abdülhamit Han MTAL'de eğitim gören 195 öğrenci ve 9 öğretmene 'bir ders de jandarmadan' faaliyeti kapsamında erken yaşta ve zorla evlilikler, KADES Uygulaması, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı ile geleceğin güvenli internet kullanıcılarının yetiştirilmesi amacıyla siber güvenlik kavramları, tehditleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde hem okul hayatını hem de günlük hayatı yakından ilgilendiren bu riskler ile ilgili farkındalık kazandırılmaya çalışılırken, jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Faaliyet sonunda KADES ve siber zorbalık afişleri okul panosuna asılarak broşür dağıtımı yapılarak öğrenci ve öğretmenlerin ilgili konular hakkında soruları yanıtlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Jandarma Evlilik Kadıköy Efeler Sağlık Eğitim Yerel Han

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.