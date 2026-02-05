Haberler

Jandarmanın hassas burnu "Medyum" 10 yıllık mesaisini tamamladı

Jandarmanın hassas burnu 'Medyum' 10 yıllık mesaisini tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıl görev yapan iz takip köpeği Medyum, emeklilik töreniyle onurlandırıldı. Medyum, kritik görevlerde jandarma personeline uzun yıllar destek sağlamıştı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 10 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Medyum", düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

İl Jandarma Komutanlığında asayiş olaylarının aydınlatılmasından arama kurtarma faaliyetlerine, iz takibinden operasyonel görevlere kadar pek çok kritik alanda jandarma ekiplerine destek veren Medyum, görev süresi ve yaş haddini doldurmasıyla emekli oldu. Medyum için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Jandarma personeli, yıllarca birlikte mesai yaptıkları sadık dostlarına hizmetlerinden dolayı sembolik madalya taktı.

Yapılan açıklamada, Medyum'un bundan sonraki yaşamını yine İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kendisi için ayrılan alanda sürdüreceği bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"