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Jandarma Teşkilatının 187. Kuruluş Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı

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Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinlik sona erdi.

(İZMİR) - Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen tören, Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajının okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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