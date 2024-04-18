Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Gazi ve Şehit Yakınlarını Yalnız Bırakmıyor

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gazi ve şehit yakınlarını yalnız bırakmıyor.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Eğrikavak Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Mehmet Tetik evinde ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Gazi Tetik'in talep ve istediğinin olup olmadığı sorularak, kendisine iletişim numaraları verildi. - AYDIN