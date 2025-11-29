Jandarma Komutanı Osman Deniz Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, dün sağlık kontrolü amacıyla Kayseri'ye giderken yoldan rahatsızlandı. Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Deniz, Niğde'deki törenin ardından memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Deniz, ilçenin Zeytinbeli mahallesi mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.
Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),