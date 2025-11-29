Haberler

Jandarma Komutanı Osman Deniz Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Niğde Çamardı İlçesi Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, sağlık kontrolü amacıyla gittiği Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Deniz, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

NİĞDE Çamardı İlçesi Jandarma Komutanı olarak görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, dün sağlık kontrolü amacıyla Kayseri'ye giderken yoldan rahatsızlandı. Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Deniz, Niğde'deki törenin ardından memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Deniz, ilçenin Zeytinbeli mahallesi mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
