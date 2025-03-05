Jandarma, Kadınlar Günü'nde Kaymakam Polat'ı Ziyaret Etti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü dolayısıyla Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ı makamında ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ı ziyaret etti. "Dünyada her şey kadının eseridir" mottosuyla Kaymakam Polat'ı makamında ziyaret eden jandarma ekipleri, Kaymakam Polat'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Günün anlam ve önemi hakkında edilen sohbetin ardından Polat'a çiçek ve rozet takdim edildi. - AYDIN