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Jandarma Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadınları Bilgilendirdi

Jandarma Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadınları Bilgilendirdi
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, kadınları kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirmek amacıyla ziyaretlerde bulunarak KADES uygulaması hakkında bilgi verdi ve kadına yönelik şiddeti önleme noktasında önemli duyurular yaptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri kadınları kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirdi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri Söke'de farklı meslek gruplarında çalışan kadınları ziyaret etti. Ekipler, KADES uygulaması ve Kadına El Kalkamaz konularında tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu. Kadınlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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