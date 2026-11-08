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Jandarma Genel Komutanlığı Boztepe'den Ordu'nun gece manzarasını paylaştı

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Jandarma Genel Komutanlığı Boztepe'den Ordu'nun gece manzarasını paylaştı
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Jandarma Genel Komutanlığı, Boztepe'den çekilen Ordu'nun gece manzarası fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda jandarma aracı ve iki personelin şehri izlediği görülürken, 'huzur ve güvenin nöbetindeyiz' mesajı verildi.

Ordu'nun seyir terası olarak bilinen Boztepe'den şehrin gece manzarasını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, 'huzur ve güvenin nöbetindeyiz' mesajı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Ordu'nun gece ışıklarıyla aydınlanan manzarası yer aldı. Şehrin seyir terası olarak adlandırılan ev 530 metre yükseklikteki Boztepe'den çekilen fotoğrafta bir jandarma aracı ile iki jandarma personelinin şehri izlediği görüldü.

Paylaşımda, "Ordu'nun gece manzarası, Jandarmanın güven veren varlığıyla buluşuyor. Şehrin ışıkları altında, huzur ve güvenin nöbetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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