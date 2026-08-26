Haberler

Jandarma Bandosu Afyonkarahisar'da Zafer Coşkusu Yaşattı

Jandarma Bandosu Afyonkarahisar'da Zafer Coşkusu Yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Büyük Taarruz Zafer Haftası kapsamında Afyonkarahisar'da konser verdi. 'Çırpınırdı Karadeniz' eseriyle büyük beğeni toplayan bando, protokol ve vatandaşlardan tam not aldı.

"Büyük Taarruz Zafer Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, sergilediği başarılı performansla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

1932 yılından bu yana törenlerden festivallere uzanan köklü geçmişiyle konserlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, güçlü repertuvarı ve sahne performansıyla Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluştu.

Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve protokol üyeleri de katıldı. Birbirinden özel eserlerin seslendirildiği konserde vatandaşlar, bando ekibinin performansına yoğun ilgi gösterdi. Konserde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz' eseri ise büyük beğeni topladı. Eserin ardından izleyiciler Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nu uzun süre ayakta alkışladı.

Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılardan tam not alırken, Afyonkarahisar'da Zafer Haftası coşkusunu da zirveye taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede skandal kavga! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü

Annesine gelen mesajdan sonra gözü döndü, canice öldürdü
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Dünyanın üç milyarder patronu aynı yatta buluştu: Gizemli görüşme merak uyandırdı

Milyarder patronlar yatta buluştu: Gizemli toplantı merak uyandırdı

Alkollü değil ama jant cezası yedi

İhbar üzerine durduruldu! Alkollü değil ama yine de ceza yedi
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!