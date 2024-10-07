Üye Girişi
Haberler

Jandarma 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı için ilan yayımladı. Başvurular 7-21 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylardan çeşitli şartlar aranacak.

Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş temini hakkında ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 9 bin 690 sözleşmeli erkek uzman erbaş temin edilecek. Başvurular 7-21 Ekim 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek.

ŞARTLAR, SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ KILAVUZUNDAN ÖĞRENİLEBİLECEK

Adaylarda Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanının en az 50 olması, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak, sağlık raporu, güvenlik soruşturması şartları aranacak. Adaylar detaylı bilgiler ve şartları Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek.

Jandarma 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Politika Jandarma Güvenlik Yerel Kamu

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title