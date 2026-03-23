Çocukların bayram harçlıkları jandarmadan

Develi ilçesinde jandarma ekipleri yolda gördükleri çocukların bayram heyecanlarına ortak olarak, harçlık verdi.

İlçede vatandaşların rahat bir bayram geçirmeleri için 7/24 esasına göre görev yapan Develi Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, devriyelerini sürdürdü. İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yol kenarında gördükleri çocukların yanına giden trafik jandarması da bayram mutluluklarına ortak oldu. Çocuklara bayram harçlığı veren ekipler, trafik eğitimi yaptırarak, boya kitabı da hediye etti.

Jandarma ekiplerinin bu farkındalığı, ilçe halkının takdirini topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı