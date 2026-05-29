Otomobilin lastiğini jandarma değiştirdi

Şanlıurfa'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, lastiğinin patladığını fark ettikleri otomobili durdurup lastiği değiştirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Durak kırsal Mahallesi yol ayrımında bir otomobilin lastiği patlak halde seyrettiğini fark etti. Otomobili durduran jandarma ekipleri, sürücüye lastiğin patlak olduğunu söyledi. Jandarmanın uyarısıyla lastiğin patlak olduğunu öğrenen sürücü, otomobilini yol kenarına çekti. Lastiği değiştiremeyen sürücünün imdadına yine jandarma ekipleri yetişti. Lastiği değiştiren jandarma personeli, gerekli bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra sürücünün ailesiyle birlikte yola devam etmesini sağladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı