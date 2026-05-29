Haberler

Otomobilin lastiğini jandarma değiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, patlak lastikle seyreden bir otomobili durdurup lastiği değiştirdi ve sürücüyü bilgilendirdi.

Şanlıurfa'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, lastiğinin patladığını fark ettikleri otomobili durdurup lastiği değiştirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Durak kırsal Mahallesi yol ayrımında bir otomobilin lastiği patlak halde seyrettiğini fark etti. Otomobili durduran jandarma ekipleri, sürücüye lastiğin patlak olduğunu söyledi. Jandarmanın uyarısıyla lastiğin patlak olduğunu öğrenen sürücü, otomobilini yol kenarına çekti. Lastiği değiştiremeyen sürücünün imdadına yine jandarma ekipleri yetişti. Lastiği değiştiren jandarma personeli, gerekli bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra sürücünün ailesiyle birlikte yola devam etmesini sağladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi

Yüreklerin ağza geldiği anlar!

Bakan Gürlek: İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun

Bakan Gürlek: İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz