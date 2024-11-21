Üye Girişi
Haberler

Jandarma Ekipleri Öğrencilere Doğa ve Hayvan Sevgisi Anlattı

Jandarma Ekipleri Öğrencilere Doğa ve Hayvan Sevgisi Anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencileri doğa ve hayvan sevgisi konusunda bilgilendirdi. Okul ziyaretlerinde doğa koruma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Yenipazar Çulhan Mahallesi Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi öğrencileri ziyaret edilerek doğa ve hayvanlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma tarafından okullarda öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 21 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara ilk bölüm full izle! Annem Ankara 1. bölüm izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.