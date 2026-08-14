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Jandarmadan Kadınlara KADES Bilgilendirmesi

Jandarmadan Kadınlara KADES Bilgilendirmesi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, Karkamış ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde kursa katılan kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı. Ekipler, şiddet durumunda tek tuşla acil çağrı merkezine ulaşmayı sağlayan uygulamanın kurulumunu kadınların telefonlarına yaptı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, halk eğitim merkezinde kursa katılan kadınlara Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, Karkamış ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kadınlara, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ekipler, bilgilendirme faaliyeti sırasında kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını da yükledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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