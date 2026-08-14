Jandarmadan Kadınlara KADES Bilgilendirmesi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, halk eğitim merkezinde kursa katılan kadınlara Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, Karkamış ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kadınlara, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ekipler, bilgilendirme faaliyeti sırasında kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını da yükledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı