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Jandarma ekipleri Bafa Gölü'nde kontrollerini sürdürüyor

Yerel Haberler

Jandarma ekipleri Bafa Gölü'nde kontrollerini sürdürüyor Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Söke Bot Tim Komutanlığı tarafından Söke Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri Bafa Gölü'nde kontrollerini sürdürüyor

AYDIN - Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Söke Bot Tim Komutanlığı tarafından Söke Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Söke Bot Tim Komutanlığınca, Söke ilçesi sınırında bulunan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü, çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetimler sürüyor. Denetimlerde son olarak Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişilerin kontrollerinin yapılması maksadıyla 'Bafa Gölü' Tabiat Parkı Jandarma ile Güvende' faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Yerel

Jandarma Aydın Bafa Yerel Haberler

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