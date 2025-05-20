Jandarma Eğitim Alay Komutanı'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne Ziyaret

Jandarma Eğitim Alay Komutanı'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Uğur Başkonak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'na yaptığı ziyarette kamu hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Uğur Başkonak, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşme sırasında, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Albay Başkonak'ın ziyareti, sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalara destek sağlama ve koordinasyonu artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Albay Başkonak'a teşekkürlerini ileterek, kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik

Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde

Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.