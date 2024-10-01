Jandarma'dan Öğrencilere Çevre ve Hayvan Sevgisi Eğitimi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eğitim gören öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Paşaköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma ekipleri öğrencilere çevre bilinci ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla hayvan figürlü kalemtraş ve jandarma dergisi hediye etti. Ekipler öğrencilere; geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirmelerde bulunurken ziyaret sonunda öğrencilerden gelen soruların yanıtladı. - AYDIN