Haberler

Jandarma Asayiş Vakfı Muğla İl Temsilciliği Menteşe'de toplandı

Jandarma Asayiş Vakfı Muğla İl Temsilciliği Menteşe'de toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın başkanlığında, Jandarma Asayiş Vakfı'nın çalışmaları ve projeleri değerlendirildi. Vali Akbıyık, jandarma teşkilatının kamu düzenindeki rolüne vurgu yaptı.

Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) Muğla İl Temsilciliği toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın onursal başkanlığında Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Jandarma Asayiş Vakfı'nın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler ele alındı. JAV İl Temsilcisi ve Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, vakfın destek alanları ve yürütülen projeler hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın önemine vurgu yaptı. Vakıf üyelerine, kahraman jandarma personeline verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Akbıyık, bu tür çalışmaların kurumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber