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Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik'te Aylık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik'te Aylık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan toplantıda, gelir giderler ve gerçekleştirilen faaliyetler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik İl Temsilciliği, ilk aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen aylık değerlendirmeye, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Kurmay Albay Mehmet Boyraz, Vakıf Şube Müdürü Emekli Albay Atilla Önal ve Vakıf Şube Müdürü Emekli Albay İsmail Karaca, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve vakıf temsilcileri üyelerin katılımı ile aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Değerlendirme toplantısında gelir giderler ve gerçekleşen faaliyetler ele alınırken, yürütülen çalışmaların hiç durmadan devam edeceği vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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