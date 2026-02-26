JAK şehit ve gazi çocuklarına kayak eğitimi verdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından şehit ve gazi çocuklarına Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ kayak merkezinde kayak eğitimi verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ kayak merkezinde, şehit ve gazi çocuklarına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayak eğitimi verildi. Şehit ve gazi çocuklarının kayak yapmayı öğrendiği etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, gün boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Şehit ve gazi çocuklarına yönelik hayata geçirilen projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada; "Aziz şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin değerli yakınlarıyla dayanışmanın, vefanın ve mutluluğun en güzel haline tanıklık ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz" denildi. - DENİZLİ

