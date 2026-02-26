Haberler

JAK şehit ve gazi çocuklarına kayak eğitimi verdi

JAK şehit ve gazi çocuklarına kayak eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından şehit ve gazi çocuklarına Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ kayak merkezinde kayak eğitimi verildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından şehit ve gazi çocuklarına Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ kayak merkezinde kayak eğitimi verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Bozdağ kayak merkezinde, şehit ve gazi çocuklarına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayak eğitimi verildi. Şehit ve gazi çocuklarının kayak yapmayı öğrendiği etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, gün boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Şehit ve gazi çocuklarına yönelik hayata geçirilen projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada; "Aziz şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin değerli yakınlarıyla dayanışmanın, vefanın ve mutluluğun en güzel haline tanıklık ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Bakan canlı yayında söyledi: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var