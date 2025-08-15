JAK Ekipleri Erek Dağı'na Tırmandı, Türk Bayrağını Zirveye Astı

JAK Ekipleri Erek Dağı'na Tırmandı, Türk Bayrağını Zirveye Astı
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) ekipleri, 3180 rakımlı Erek Dağı'na tırmanarak Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı ve saygı duruşunda bulundu.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan ve kentin en yüksek noktalarından biri olan Erek Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştiren JAK ekipleri, zirveye ulaştıktan sonra Türk bayrağını açarak saygı duruşunda bulundu. Ekipler, tırmanışın ardından zirveden Van manzarasını da görüntüledi. Ekipler ayrıca "Daima görevinin başında milletinin yanında jandarma 186 yaşında" yazılı pankart açtı. - VAN

