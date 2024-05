İzzet Baysal Şükran Günleri Bolu'da Kutlandı

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 147 eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal'ı anmak için geleneksel hale getirilen 35'nci İzzet Baysal Şükran Günleri çeşitli etkinliklerle yapıldı. Etkinliklerde tezgah açan bir vatandaş, "İzzet Baysal ismini Bolu'dan çıkardığımızda geriye bir hiç kalır. İzzet Baysal Bolu'nun mimarıdır. Onun kıymetini bilmek, anısını yaşatmak lazım" dedi.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı çok sayıda tesisle halkın gönlünde taht kuran ve 93 yaşındayken hayatını kaybeden hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ı anmak için her yıl düzenlene 'İzzet Baysal Şükran Günleri'nin bu yıl 35'ncisi düzenlendi. Bolu Kent Konseyi tarafından büyük emekle hazırlanan program 3 gün sürdü. Şükran günlerinin son gününde vatandaşlar el emeği ürünlerini İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan tezgahlarda satışa sundu. Bolulular tarafından 'Bolu'nun Babası' unvanına sahip olan İzzet Baysal'ı anma etkinlikleri kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

İzzet Baysal'ın Bolu'nun her köşesinde imzası olduğunu ifade eden Asuman Sarı, "İzzet Baysal benim için her şey, herkes benim gibi İzzet Baysal'ı severse Bolu'yu da sever. İzzet Baysal günlerinde biz her zaman etkinliklere katılıyoruz. Önce sabah onun mezarına gidip dua ediyoruz. Sonra da etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Onun adını sürdürmeyi seviyoruz. İzzet Baysal ismini Bolu'dan çıkardığımızda geriye bir hiç kalır. İzzet Baysal Bolu'nun mimarıdır. Onun kıymetini bilmek, anısını yaşatmak lazım" dedi. - BOLU