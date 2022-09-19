İzyum'daki toplu mezardaki cesetler otopsi için çıkarılıyor Yerel Haberler - İzyum'daki toplu mezardaki cesetler otopsi için çıkarılıyor Ukrayna'nın İzyum kentinde tespit edilen toplu mezarlardaki cesetler otopsi ve kimlik tespiti için gömüldükleri yerlerden çıkarılıyor. - İzyum'daki toplu mezardaki cesetler otopsi için çıkarılıyor İZYUM - Ukrayna'nın İzyum kentinde tespit edilen toplu mezarlardaki cesetler otopsi ve kimlik tespiti için gömüldükleri yerlerden çıkarılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 445 cesedin bulunduğu toplu mezar tespit edildiğini açıklamıştı. Zelenskiy'in açıklamasının ardından bölgede incelemeler başladı. Uzmanlar, cansız bedenlerin nasıl öldüklerini ve kimlik tespiti için cesetleri toplu mezarlardan çıkarıyor. Adli tıp uzmanları, şuana kadar 100'den fazla cansız bedeni yapılacak otopsi ve kimlik tespiti için gömüldükleri yerlerden çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde cesetlerin ellerinin arkadan bağlandığı tespit edildi. Cesetlerin kafalarının arkalarında kurşun ve bıçak yaraları bulunduğu kaydedilirken, asıl ölüm nedenlerinin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği aktarıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Victor Levchuk Vladimir Zelenskiy Adli Tıp Ukrayna Yerel Güncel Haberler

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