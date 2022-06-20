İznik'te 'Uçurtma Şenliği' renkli görüntüler oluşturdu Bursa'da anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler yaşandı. Bursa'da anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler yaşandı. Özel Bursa İznik Anaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri yıl sonu etkinlikler çerçevesinde Boyalıca halı saha arkasında uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılım yoğun oldu. Uçurtma şenliğine katılanlar güzel bir havada uçurdukları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdiler. Etkinliğe aileleri ve öğretmenleriyle katılan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Kimileri uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken, kimileri ise uçurtmasını rüzgarla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar dakikalarca gökyüzünde dalgalanarak güzel bir görüntü oluşturdu. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Boyalıca İznik Bursa Yerel Haberler

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